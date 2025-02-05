Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları: 29 Kişi Tutuklandı

Aydın il genelinde jandarma ve emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 2025 yılının Ocak ayında 29 kişi uyuşturucudan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da jandarma ve emniyet güçleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri etkin çalışmalarına devam ediyor. İl genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretiyle mücadele amacıyla düzenlenen operasyonlar ve denetimler, halkın güvenliğini sağlamaya yönelik büyük bir kararlılıkla sürdürülürken Aydın Valiliği 2025 yılı Ocak ayı verilerini paylaştı.

Valilikten yapılan uyuşturucu verilerine dayanan açıklamaya göre, Aydın'da 2025 yılı Ocak ayında kullanıcılık ve diğer suçlar 296 olay meydana gelirken 313 kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen 33 operasyonda da 49 kişi gözaltına alınırken, 29 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Metamfetamin ilk sıra

Öte yandan ekiplerin gerçekleştirdikleri çalışmalarda 5, 228 kilogram metamfetamin, 0,644 kilogram esrar, 0,21 kilogram skunk, 0,021 kilogram eroin, 8 bin 132 adet ecstasy ve 7 bin 222 adet sentetik ecza ele geçirildiği açıklandı. - AYDIN