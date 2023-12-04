Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları: 166 Operasyon Gerçekleştirildi, 169 Şüpheli Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen 166 operasyonda 169 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, para ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarına hız kesmeyen jandarma ekipleri, Kasım ayı içerisinde 166 operasyon gerçekleştirirken, 169 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İl genelinde gerçekleştirilen 166 operasyonda 169 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan operasyonlarda 2 kilo 770 gram kubar esrar, 3 kilo 574 gram metamfetamin, 4 bin 130 kök kenevir, 97 adet uyuşturucu hap, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 10 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

operasyon Jandarma Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu? Balıkesir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Balıkesir'de nerede deprem oldu? İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? ARALIK AYI TEFE TÜFE KİRA ARTIŞ ORANI: Kira artış oranı ne kadar olacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title