Aydın'da Uyuşturucu Operasyonları: 166 Operasyon Gerçekleştirildi, 169 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen 166 operasyonda 169 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, para ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarına hız kesmeyen jandarma ekipleri, Kasım ayı içerisinde 166 operasyon gerçekleştirirken, 169 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İl genelinde gerçekleştirilen 166 operasyonda 169 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca yapılan operasyonlarda 2 kilo 770 gram kubar esrar, 3 kilo 574 gram metamfetamin, 4 bin 130 kök kenevir, 97 adet uyuşturucu hap, 16 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 10 bin 100 TL nakit para ele geçirildi. - AYDIN