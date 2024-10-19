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Aydın'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Sürücüye 59 Bin TL Ceza

Aydın'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Sürücüye 59 Bin TL Ceza
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu denetiminde, bir araçtan metamfetamin ele geçirildi. Sürücü S.A.'ya 59 bin 884 TL idari para cezası kesilirken, ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde ele geçirilirken, araç sürücüsünün sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Ehliyetine 5 yıl el konulan şahsa, 59 bin 884 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığın tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde asayiş ve trafik ekiplerince gerçekleştirilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında içerisindeki şahsın durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. S.A. isimli şahsın sürücülüğünü yaptığı araçta yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ehliyetine el konularak 59 bin 884 TL ceza uygulandı

Gözaltına alınan S.A.'nın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde etkisinde araç kullandığı tespit edildi. Şüpheli şahsa adli işlem ile birlikte 59.884 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Jandarma Kuşadası 3-sayfa Sağlık trafik Hukuk

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