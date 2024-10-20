Aydın'da Uyuşturucu Kullanımıyla İlgili 7 Kişi Yakalandı

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, Kuyucak, Nazilli ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda G.K., A.S.Y., N.U., O.B., N.H., M.A.K. ve V.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca N.H. isimli şüpheli ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN