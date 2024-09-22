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Aydın'da Uyuşturucu Kullanımıyla İlgili 7 Kişi Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanımıyla İlgili 7 Kişi Yakalandı
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Aydın'da yapılan jandarma operasyonları sonucunda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı. Araştırmalar devam ederken, bazı şüphelilerle birlikte uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Aydın'da uyuşturucu kullandığı tespit edilen toplam 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Efeler, İncirliova, Koçarlı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda B.A., U.M.A., U.A., O.G., M.Ç., B.K, ve S.G. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Efeler ilçesinde yakalanan B.A, İncirliova ilçesinde yakalanan B.K. isimli şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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