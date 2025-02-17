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Aydın'da Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Operasyon: 7 Kişi Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanımına Yönelik Operasyon: 7 Kişi Yakalandı
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Aydın'ın çeşitli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 kişi yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu kullandıkları tespit edildi, bazıları üzerinde uyuşturucu madde ve araçlar bulundu. Adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Çine, Koçarlı, Kuşadası, Söke ve Sultanhisar ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik, Koçarlı, Kuşadası ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında S.A., O.G., A.K., O.B.O., İ.T., A.Ç. ve R.Ç. isimli toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Öte yandan Koçarlı ilçesinde R.Ç. ve Söke ilçesinde A.K. isimli şüpheli şahısların üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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