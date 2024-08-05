Aydın'da Uyuşturucu Kullanımı ve Ticaretiyle İlgili Operasyon

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şahıs hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent, İncirliova ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyette; E.K., A.Ç., A.T., A.E., M.D., M.K., S.A., F.B. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan kontrollerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Faaliyet kapsamında 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN