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Aydın'da Uyuşturucu Kullanımı Tespit Edilen 6 Şüpheli Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte uyuşturucu madde ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmada G.K., M.A., E.Ö., V.T., B.Y. ve H.U. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca yapılan aramada şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ve bir adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan süreç devam ederken, G.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Didim Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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