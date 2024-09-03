Aydın'da Uyuşturucu Kullanımı Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ve Kuşadası ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada N.G., B.Y., V.O., C.P., Y.C.S., Z.S ve B.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca 5 şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN