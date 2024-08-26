Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcılarına Operasyon: 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Buharkent, İncirliova ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Buharkent, İncirliova ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda; E.O., M.M., K.G., B.Y., C.A. ve İ.E. isimli isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerle ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN