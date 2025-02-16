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Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcılarına Operasyon: 5 Kişi Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcılarına Operasyon: 5 Kişi Yakalandı
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Aydın'ın Çine, Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde yapılan uyuşturucu ile mücadele kapsamında 5 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Çine, Koçarlı ve Sultanhisar ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Çine, Koçarlı ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada S.K., E.D., E.D., K.D. ve Ü.P. isimli 5 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Koçarlı ilçesinde Ü.P. isimli şüpheli şahsın üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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