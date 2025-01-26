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Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı
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Aydın'ın 5 ilçesinde yapılan operasyonla uyuşturucu kullandığı tespit edilen 9 kişi jandarma tarafından yakalandı. Ekipler, yakalanan şahısların üzerinden esrar ve sentetik haplar ele geçirdi.

Aydın'ın 5 ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 9 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Efeler, İncirliova, Karpuzlu, Kuşadası ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, A.P. M.İ., O.B.O., A.D., E.Ö., Ş.Ö., V.O., O.D. ve M.İ. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıklarını tespit etti. Yakalanan şüphelilerden M.İ., O.D ve M.İ. isimli şüphelilerden esrar, esrar bitkisi, esrar tohumu ve 20 adet sentetik hap ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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