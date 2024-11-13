Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı

Aydın'ın Köşk ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda E.E., H.E., F.A, U.D., E.A., Y.M. ve K.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca 2 şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN