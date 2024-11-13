Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Köşk ve Nazilli ilçelerinde yaptığı operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen mücadele kapsamında bazı şüphelilerden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Köşk ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda E.E., H.E., F.A, U.D., E.A., Y.M. ve K.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca 2 şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
Annesi, balerin kızını odasında asılı halde buldu

Annesi, balerin kızını odasında asılı halde buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir? Jake Paul kimdir? Jake Paul kaç yaşında, nereli? Jake Paul'un hayatı ve kariyeri... Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır? Memur zam oranı tahminleri! 2025 Ocak en düşük memur maaş zammı ne kadar olacak? 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu? KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI | 13 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı hangi tarihte ne zaman başlayacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.