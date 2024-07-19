Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı

Aydın'ın Köşk ve Kuşadası ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Köşk ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda yakalanan M.D., S.A., H.S.Ö., T.B., S.E.A. ve N.Ö. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN