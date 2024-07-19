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Aydın'da Uyuşturucu Kullanıcıları Yakalandı

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Aydın'ın Köşk ve Kuşadası ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Jandarma tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde kullanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ve Kuşadası ilçelerinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Köşk ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmalarda yakalanan M.D., S.A., H.S.Ö., T.B., S.E.A. ve N.Ö. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kuşadası Aydın Köşk Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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