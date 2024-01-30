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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan Şahıslar Jandarmadan Kaçamadı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslar jandarmadan kaçamadı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan faaliyetlerde Söke'de bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi ve diğer şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahıslar jandarmadan kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Nazilli ve Söke ilçelerinde uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor. Söke'de A.T. isimli şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde (esrar) ele geçirildi. S.Ö., S.K., E.Y., R.G, A.T. isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nazilli Aydın Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

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