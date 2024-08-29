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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan Motosiklet Sürücüsüne İdari Para Cezası

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir motosiklet sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, sahsa 46 bin 217 TL İdari para cezası uygulanıp ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir motosiklet sürücüsünün uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, sahsa 46 bin 217 TL İdari para cezası uygulanıp ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

Aydın'da jandarma ekipleri halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Nazilli ilçesi Aydın-Bozdoğan Karayolu üzerinde yapılan uygulama esnasında M.K.(31) simli şüpheli şahıs motosiklet ile seyir halinde iken durduruldu. Şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine sağlık kurumunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli hakkında adli işlem ile Trafik Jandarma ekipleri tarafından şahsa 46 bin 217 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 5 yıl süre ile geri alındı. Motosiklet ise çekici marifeti ile çekilerek yediemin otoparkına teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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