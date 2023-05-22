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Aydın'da uyuşturucu kullanan 8 şüpheli yakalandı

Aydın'da uyuşturucu kullanan 8 şüpheli yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre. Didim, Efeler, Kuyucak, Köşk, Nazilli ve Söke ilçelerinde gerçekleştirilen devriyeler esnasında 8 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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