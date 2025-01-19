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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 7 Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda 7 şahsı yakaladı. Şüphelilerin sağlık testlerinde uyuşturucu kullanımı tespit edildi.

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 7 şahsı yakaladı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Koçarlı, Kuşadası ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. S.E., A.E., E.K., H.B., T.K., R.U ve C.G. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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