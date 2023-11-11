Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerinde uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesinde E.Y., Y.Ç., A.K., K.G., Y.Y. ve Ö.Y. isimli 6 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN