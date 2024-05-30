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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 6 Kişi Jandarmadan Kaçamadı

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Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 6 kişi jandarma tarafından yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 kişi jandarmadan kaçamadı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışma sonucunda N.S., E.H.O., G.A., O.D., S.S. ve T.S. isimli 6 şüphelinin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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