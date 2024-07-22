Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 5 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışma esnasında yakalanan E.Ş.D., C.B., E.T.K., S.D. ve Ö.S. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca E.Ş.D. ve S.D. isimli şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN