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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 5 Kişi Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 5 Kişi Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda 5 şahsı yakaladı. Şüphelilerin sağlık testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 şahsı yakaladı.

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çine, Germencik ve İncirliova İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. A.K., B.D., V.M., U.A. ve N.C. isimli şüphelilerin sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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