Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 5 Kişi Yakalandı

Aydın'da uyuşturucuya yönelik denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 5 kişiyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre Buharkent, Kuyucak ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmada M.K., A.Ç.N., M.Y., S.T. ve H.Y. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Nazilli ilçesinde yakalanan A.Ç.N. isimli şüpheli ile birlikte bir miktar esrar ve sentetik hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN