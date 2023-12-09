Haberler ›› 3. Sayfa ›› Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 4 Şahıs Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 4 Şahıs Yakalandı

9 Aralık 2023 11:04 Son Güncelleme: 11:06 Abone Ol

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.