Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 4 Şahıs Yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı
Aydın İl J.K.lığınca, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında şüphe üzerine durdurulan H.T., S.A., A.B., V.A., H.K isimli şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN