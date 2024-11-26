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Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 11 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Kullanan 11 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekipleri, uyuşturucu kullandığı tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan, Buharkent, Germencik, Koçarlı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda S.T., A.G., A.B., Ö.K., F.K., Ş.S., İ.C., N.D., N.E., A.Ö. ve A.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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