Aydın'da Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanan Şüpheliye 5 Yıl Ehliyetine El Konuldu

Aydın'ın Köşke ilçesinde durdurulan şüpheli araç sürücüsünün uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edilirken, ehliyetine 5 yıllığına el konuldu.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca Ovaköy Mahallesi'nde devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, K.Ö. idaresindeki şüpheli aracı durdurdu. Araçta uyuşturucu kullanma aparatı bulunurken, şüphelinin yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Şüpheli şahsa adli işlem ile birlikte 60 bin 941 TL, kullanmış olduğu aracı kiralayan şüpheli şahsın kardeşi S.Ö.'ye ise "Kiralanan Aracı Başkasına Kullandırması" nedeniyle 13 bin 190 TL trafik idari para cezası uygulandı. K.Ö. isimli şahsa bir hafta önce benzer suçlardan dolayı 67 bin 139 TL trafik para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - AYDIN