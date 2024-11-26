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Aydın'da Uyuşturucu Baskınında 1 Kişi Tutuklandı

Aydın'da Uyuşturucu Baskınında 1 Kişi Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan narkotik baskınında bir kişi yakalanırken, 211 adet uyuşturucu hap ve 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan baskında 1 kişi yakalanırken, 211 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesinde ekipler, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen baskında 1 şahıs yakalanırken, şahsın ikametinde yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde, 211 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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