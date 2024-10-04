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Aydın'da Uyuşturucu Baskını: 1 Şüpheli Yakalandı

Aydın'da Uyuşturucu Baskını: 1 Şüpheli Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma tarafından yapılan narkotik baskınında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir eve narkotik köpeği ile yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Kasaplar Mahallesi'ndeki D.Ç. isimli şüphelinin adresine baskın düzenledi. Uyuşturucu madde köpeği ile yapılan aramalarda, muhtelif miktarda kubar esrar ve kök kenevir bitkisi, bir miktar kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli D.C. hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Narkotik Jandarma Güvenlik Koçarlı 3-sayfa Sağlık Hukuk

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