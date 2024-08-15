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Aydın'da Usulsüz Para Alan Doktor ve Medikal Ürün Satıcısı Tutuklandı

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Aydın'da polis ekipleri, usulsüz para aldığı iddia edilen bir doktor ve medikal ürün satıcısını yakaladı. Doktor ve satıcı tutuklandı.

Aydın'da polis ekipleri yaptıkları operasyonla usulsüz para aldığı iddia edilen bir doktor ve medikal ürün satıcısını yakaladı. Doktor ve medikal ürün satıcısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Didim Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapan Dr. M.Ç.'nin hastalardan usulsüzlükle para aldığına dair iddialar üzerine harekete geçti. Ekipler, önceki dönemlerde hastane hizmeti almış olan 56 kişinin ifadesine başvurdu. Şüphelilerin iddialarına göre hastanede görev yapan Dr. M.Ç. hastalarını burun estetiği operasyonu için ameliyatın ücretli olduğu konusunda bilgilendirerek, toplamda yaklaşık 30 bin lira talep etti. Ayrıca, operasyon için gerekli malzemeleri temin etmeleri adına medikal ürünler satıcısı E.Ö.'ye yönlendirdi. Medikal satıcısı E.Ö'nün ise 6 bin TL ile 20 bin TL arasında şüphelilerden ödeme aldığı tespit edildi. Alışveriş sonrasında herhangi bir fatura ya da makbuz verilmediği tespit edilirken, E.Ö.'nün iş yeri, kredi kartı ile ödeme kabul etmiyor olması da operasyonda dikkat çekti. Dr. M.Ç. ile birlikte E.Ö. ve iki çalışanı da gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından Dr. M.Ç. ve medikalci E.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer iki çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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