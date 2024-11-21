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Aydın'da Üniversite Öğrencileri İçin 'Şok' Güvenlik Denetimi

Aydın'da Üniversite Öğrencileri İçin 'Şok' Güvenlik Denetimi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde emniyet ekipleri, üniversite öğrencilerinin güvenliğini artırmak amacıyla kız yurtları ve çevresinde şok denetimi gerçekleştirdi. Gece gündüz uygulamalarla öğrencilerin güvenliği için sıkı denetimler devam edecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinde üniversite öğrencilerinin güvenliği için sahaya inen emniyet ekipleri, kız yurtları ve çevresinde 'şok' denetimi gerçekleştirdi.

Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı Korhan Özmenlikan'ın da katılımıyla ekipler, ilçe merkezinde öğrencilerin güvenliği için gece gündüz uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, TEM, güvenlik, trafik ve asayiş ekipleriyle müşterek olarak 'Şok' uygulama gerçekleştirdi. Efeler ilçe sınırlarında bulunan başta üniversite içerisinde yer alan kız öğrenci yurdu ve Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki kız yurtları ve şehrin farklı noktalarında şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde şok uygulamalar yapıldı. Denetimlerde üniversite öğrencileri bilgilendirilirken, şüpheli şahıs ve araçlar da tek tek sorgulandı. Başta öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerin arttırılarak gerekli güvenlik önlemleriyle birlikte hız kesmeden devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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