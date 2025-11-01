Haberler

Aydın'da Uçurumdan Düşen Otomobilin Sürücüsü Kurtarıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü, yapılan yoğun çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine gelen ekipler, halat yardımıyla kadını otomobilden çıkardı ve hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık 80 metre uçurumdan uçan otomobilin sürücüsü, ekiplerin yoğun çabası sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.

Olay, Efeler ilçesi Danişment Mahallesi yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre T.A. idaresindeki 09 AJE 172 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 80 metrelik uçurumdan aşağıya uçtu. Aşağıya uçan otomobili gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler halat yardımıyla uçuruma indi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan kadın sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, halat yardımıyla uçurumdan kurtarıldı. Ambulansa alınan yaralı hastaneye kaldırıldı. Ekipleri yoğun çabasının ardından sürücü kurtarılırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
