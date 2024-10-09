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Aydın'da Uçurumdan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti

Aydın'da Uçurumdan Düşen Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir mesire alanında meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Nigar Bayram uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde metrelerce yükseklikteki uçurumdan aşağıya düşen genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Efeler ilçesinde bulunan Aytepe Mesire Alanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Nigar Bayram, henüz bilinmeyen bir nedenle mesire alanındaki uçurumdan aşağı düştü. Genç kızın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç kıza ulaşmak için kurtarma çalışması gerçekleştirirken, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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