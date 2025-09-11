Haberler

Aydın'da Uçurumdan Düşen Adam Kurtarıldı
Aydın'ın Söke ilçesinde, 37 yaşındaki Ramazan Demiryürek, dengesini kaybederek yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düştü. AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Demiryürek'e olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Atburgazı Mahallesi'nde dağlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya düşen Demiryürek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Demiryürek'e, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
