Aydın'da Uçurumdan Düşen Adam Kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde 37 yaşındaki Ramazan Demiryürek, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan düşerek yaralanırken, şahsı AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Atburgazı Mahallesi'nde dağlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya düşen Demiryürek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Demiryürek'e, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. - AYDIN