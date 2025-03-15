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Aydın'da Üç Günde 53 Suçlu Yakalandı

Aydın'da Üç Günde 53 Suçlu Yakalandı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan üç günlük çalışmada çeşitli suçlardan aranan toplam 53 kişi yakalandı. Yakalananların arasında uyuşturucu, dolandırıcılık ve kasten öldürme suçlarından arananlar bulunuyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan üç günlük çalışmada çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan üç günlük çalışmalarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 19 şahıs olmak üzere toplam 53 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 53 şahıstan 5'inin uyuşturucu suçundan, 5'inin dolandırıcılık suçundan, 3'ünün yaralama suçundan, 2'sinin kasten öldürme suçundan, 2'sinin hırsızlık suçundan ve 36'sınnın diğer suçlardan arandığı tespit edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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