Aydın'da üç düzensiz göçmen kurtarıldı

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından denize itilen ve kendi imkanları ile karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Poyraz Kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa