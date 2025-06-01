Aydın'da Tütün Kaçakçılığına Yönelik 'Duman Uygulaması' Gerçekleştirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 'Duman Uygulaması' kapsamında 245 personelin katılımıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 4 şüpheli yakalanırken, kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Duman Uygulaması'na 79 ekip ve 245 personel katıldı. Denetimlerde 3 bin 695 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca uygulama kapsamında; 8 nargile kafe, 137 içkili mekan, 136 büfe, 201 bakkal, 40 diğer iş yeri olmak üzere toplam 522 mekan denetlendi.

Yapılan aramalarda da; 136 bin 140 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 223 paket doldurulmaya hazır boş makaron, 181 bin 400 adet kaçak sigara, 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Uygulama kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı. - AYDIN