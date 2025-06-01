Aydın'da Tütün Kaçakçılığına Yönelik 'Duman Uygulaması' Gerçekleştirildi
Aydın İl Jandarma Komutanlığı, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik düzenlediği 'Duman Uygulaması' kapsamında 245 personelle geniş çaplı denetim yaptı. Denetimlerde kaçak ürünler ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 'Duman Uygulaması' kapsamında 245 personelin katılımıyla geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 4 şüpheli yakalanırken, kaçak ürün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 'Duman Uygulaması'na 79 ekip ve 245 personel katıldı. Denetimlerde 3 bin 695 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Ayrıca uygulama kapsamında; 8 nargile kafe, 137 içkili mekan, 136 büfe, 201 bakkal, 40 diğer iş yeri olmak üzere toplam 522 mekan denetlendi.
Yapılan aramalarda da; 136 bin 140 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 223 paket doldurulmaya hazır boş makaron, 181 bin 400 adet kaçak sigara, 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. Uygulama kapsamında 4 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 iş yeri hakkında idari işlem başlatıldı. - AYDIN