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Aydın'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Aydın'da Tütün Kaçakçılığı Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde kendi sardıkları tütünleri piyasaya süren iki kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ekipler, şüphelilerin iş yerlerinde ve ikametlerinde yaptığı aramalarda büyük miktarda tütün ve sigara sarma makineleri ele geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendi sardıkları tütünleri piyasaya süren 2 kişi, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli olarak tütün kaçakçılığı ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, E.A. ve G.Ö. isimli 2 şüphelinin, Efeler ilçesinde iki mahallede sigara sarımı yaparak piyasaya sürdükleri bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, şahısların iş yeri ve ikametlerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 350 bin TL değerinde 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 298 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 110 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron ile 40 kilo kıyılmış açık tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında başlatılan adli ve idari süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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