Aydın'da Trenle Getirilen Kaçak İçkiler Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tren ile getirdiği valizdeki kaçak içkileri satmak isteyen bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tren ile getirdiği valizdeki kaçak içkileri satmak isteyen bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak/sahte alkol imalatı ve satışına yönelik koordineli çalışma başlatıldı. İsabeyli Mahallesi'ne tren ile kaçak/sahte içkileri getirerek satmak isteyen B.S isimli şüpheli şahsın trenden inerken yapılan üst ve valiz aramasında; değişik markalara ait bandrolsüz (14) adet 100 Cl içki, 1 adet bandrolsüz 100 Cl içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN