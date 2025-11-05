Haberler

Aydın'da Tren Kamyonete Çarptı: Sürücü Yaralı

Aydın'da Tren Kamyonete Çarptı: Sürücü Yaralı
Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde yolcu treninin çarptığı kamyonet paramparça oldu. Sürücü yaralı olarak kurtulurken, kaza nedeniyle tren seferleri kısa süreliğine durduruldu.

Aydın'ın Efeler ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada yolcu treninin çarptığı kamyonet paramparça oldu. Görenleri şaşkına çeviren kazada yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra incir bahçesine savrulan kamyonetin sürücüsü yaralı olarak kurtuldu.

Kaza saat 10.45 sıralarında Efeler ilçesi Serçeköy Mahallesi'nde bulunan Tozkoparan Çiftliği'ne özel hemzemin geçitte meydana geldi. Sadece çiftliğe giriş çıkışlarda kullanılan ve kişiye özel olarak açıldığı öğrenilen hemzemin geçitten geçmekte olan Ertan S. yönetimindeki 09 AAG 403 plakalı kamyonete, İzmir-Denizli seferini yapan 32701 sefer sayılı M.C. idaresindeki yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen kamyonet daha sonra incir bahçesine savrularak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralı sürücüyü kamyonetten çıkararak hastaneye kaldırdı. Kazada yaralanan sürücünün Tozkoparan Çiftliği'nde çalıştığı öğrenilirken, hemzemin geçidinin de çiftliğe özel olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra tren seferleri kısa süreliğine durduğu için trendeki bazı yolcular trenden inerek gidecekleri istikamete kara yolu ile devam etti. Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
