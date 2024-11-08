Aydın'da Traktör Sürücülerine ROPS ve Reflektör Eğitimi
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma, traktör sürücülerine rolovers ve reflektör denetimi ile eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde, traktör kazalarının önlenmesi ve güvenli sürüş bilgilendirmeleri yapıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından traktör sürücülerine yönelik ROPS ve reflektör denetim ve eğitimi gerçekleştirildi.
Aydın'da trafik jandarması tarafından traktör sürücülerine yönelik 'ROPS ve reflektör' eğitimi faaliyeti kapsamında Efeler ilçesinde vatandaşlara traktör kazalarında devrilmeleri ve devrilmelerin neden olduğu sonuçlardan korumayı amaçlayan Rollover Protection System (ROPS) ile gece ve gündüz görünürlüğünü arttıran reflektör, sarı flaşör lamba takılması ve traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapılarak el broşürü dağıtıldı. - AYDIN
Sıcak Gelişme:
Merkez Bankası enflasyon tahminini 2024 yıl sonu için yüzde 44'e; 2025 için yüzde 21'e çıkarttı.