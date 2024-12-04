Aydın'da Traktör Kazası: 55 Yaşındaki Sürücü Ağır Yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında 55 yaşındaki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, zeytin toplamak için Güzeltepe'ye giden Hüseyin K, kaygan zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi ve Hüseyin K. ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN