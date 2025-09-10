Aydın'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler

Aydın'ın Germencik ilçesinde Bozköy Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında Yılmaz Çetinel hayatını kaybetti. Traktör geri manevra yaparken devrildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bağlı Bozköy Mahallesi'nde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi öldü.

Traktör kazası dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Bozköy Mahallesi'nde Yılmaz Çetinel, 09 TR 598 plakalı traktörü ile bahçede geri manevra yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti, traktör devrildi. Çetinel, devrilen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Çetinel'in hayatını kaybettiğini belirlerdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çetinel'in cenazesi morga kaldırıldı. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
