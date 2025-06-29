Aydın'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Traktör Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Mukadder Taşcan yönetimindeki traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sarnıç Mahallesi Berelet-Sarnıç Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mukadder Taşcan yönetimindeki 09 ANF 014 plakalı traktör sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Taşcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşcan'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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