Aydın'da Trafik Yoğunluğu Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Aydın'da iş ve okul giriş, çıkış saatlerinde ana arterlerde yaşanan trafik yoğunluğu hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar ekiplerin sadece protokol geçişlerinde değil, araç yoğunluğunun olduğu saatlerde de trafiğin düzenlenmesine yardımcı olmalarını bekliyor.

653 bin 801 aracın trafiğe kayıtlı olduğu Aydın'da vatandaşların trafik çilesi bitmiyor. Okulların açılması ile başlayan yoğunluk, Salı Pazarı ile birlikte trafikte karmaşaya dönüyor. Sabah işlerine ve okullarına gitmeye çalışan vatandaşların araçlarıyla oluşturduğu yoğunluk, özellikle Batı Gazi, Doğu Gazi, Vali Konağı, Adnan Menderes Bulvarı, Zafer meydanı ve Denizli-İzmir Bulvarı üzerindeki geçiş noktaları olmak üzere ilçe merkezinin diğer yerlerinde çileye dönüşüyor. Zaman zaman trafik ekipleri ana arterlerde trafiğin güvenli akışını sağlamaya çalışsa da yeterli olmuyor. Düzensiz parklar, kurallara uyulmaması trafiğin ilerlemesini zorlaştırırken, vatandaşlar ekiplerin sadece protokol geçişlerinde değil, trafiğin yoğun olduğu saatlerde de trafik akışının güvenli ve hızlı şeklide sağlanmasına yardımcı olmalarını bekliyor. - AYDIN