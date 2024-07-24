Aydın'da Trafik Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte tartıştığı şahsı silahla ağır yaralayarak kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezavine gönderildi.

Olay, Ağaçlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme sebebiyle çıkan tartışma sonucu A.B. isimli şüpheli, U.T. isimli şahsı silahla vurup ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı arama ve araştırma sonucu olayın şüphelisi A.B.'nin abisinin evinde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN