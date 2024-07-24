Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Trafik Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte yaşanan tartışma sonucu bir kişi silahla ağır yaralandı. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde trafikte tartıştığı şahsı silahla ağır yaralayarak kaçan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezavine gönderildi.

Olay, Ağaçlı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yol verme sebebiyle çıkan tartışma sonucu A.B. isimli şüpheli, U.T. isimli şahsı silahla vurup ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan detaylı arama ve araştırma sonucu olayın şüphelisi A.B.'nin abisinin evinde saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan A.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma trafik Aydın Söke Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

 Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

Bingöl'de madde bağımlısı kişi sokaktakilere saldırdı! Olay ne, ne oldu? Şahıs tutuklandı mı? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 27- 30 Temmuz || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Askerlik yerleri belli oldu mu? MSB Ağustos askerlik yerlerini ne zaman açıklayacak? Şeyma Subaşı'nın yeni sevgilisi kim? Şeyma Subaşı kime aşık oldu? Galatasaray- Lecce maç özeti || Galatasaray- Lecce maçı kaç kaç bitti? Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı yeni sezon ilk bölümü ne zaman başlayacak? Analı kızlı çorba tarifi | Analı kızlı çorba nasıl yapılır? Analı kızlı çorbanın içinde ne var? 26 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU || BİM'de bu cuma hangi ürünler var? 2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi?
Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title