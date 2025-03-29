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Aydın'da Trafik Kazasında Plaka Araca Saplandı

Aydın'da Trafik Kazasında Plaka Araca Saplandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu bir aracın plakası diğer aracın kapısına saplandı. Şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı kazada, polis olay yerine intikal etti ve incelemelere başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen kazada bir aracın plakası, çarpıştığı aracın kapısına ok gibi saplandı.

Kaza, Hasanefendi Mahallesi İstasyon Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstasyon Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 26 KH 572 plakalı otomobil ile Vali Konağı Bulvarı'na dönüş yapmak isteyen 35 GD 6663 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 GD 6663 plakalı aracın plakası, diğer otomobilin kapısına ok gibi saplandı. Kazada şans eseri yaralanma meydana gelmezken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yol tek bir süre tek şeritten işledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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