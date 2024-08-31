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Aydın'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, altı kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kadının kızı ise annesinin yemesini koklayarak feryat etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yalandı. Kazada hayatını kaybeden kadının kızı, annesinin yemesini koklayıp "annesiz kaldım" diye feryat ederek gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Işıklı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyulu Mahallesi'nden dönen kişilerin içerisinde bulunduğu C.G. (56) idaresindeki 09 HD 240 plakalı otomobil ile F.K. (22) yönetimindeki 09 KB 286 plakalı kamyonet öğrenci yurtları bölgedeki tahliye yoldaki kesişimde çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki kanala düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan Birgül Uydacı (64) isimli kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartılan yarılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan kamyonet sürücüsü ve otomobildekiler olmak üzere toplamda 6 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kızının feryadı yürek dağladı

Annesinin acı haberini alarak olay yerine gelen Birgül Uydacı'nın kızı, hayatını kaybeden annesinin yemesine sarılıp koklayarak "annesiz kaldım" diye feryat edip, göz yaşlarına boğuldu. Genç kadının feryatları yürek dağlarken, Uydacı'nın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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