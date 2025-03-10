Aydın'da Trafik Kazası: Refüjdeki Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde Bir Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza, Muğla Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt K. idaresindeki 09 LJ 036 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Şenay A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN