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Aydın'da Trafik Kazası: Otomobil Kamyonete Saplandı

Aydın'da Trafik Kazası: Otomobil Kamyonete Saplandı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kavşakta kamyonetle çarpışarak ciddi bir hasar aldı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu, sürücüler kaza sonrası yara almadan kurtuldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kamyonete ok gibi saplanırken, kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil kavşakta kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile şok yaşayan sürücüler kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Gerekli işlemlerinin yapılmasının ardından kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılması ile trafik normal akışına döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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