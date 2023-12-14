Aydın'da Trafik Kazası: Otomobil Hurdaya Döndü, Sürücü Kurtuldu

Aydın'ın Köşk ilçesinde ters şeritte ilerleyen bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil hurdaya dönerken sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde iddiaya göre ters şeritte ilerleyen otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otomobil hurdaya dönerken sürücüsü ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi Kuruçeşme mevkiinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli - Aydın Karayolu'nda ilerleyen 20 AAK 04 plakalı minibüs, Kuruçeşme mevkii yakınlarında iddiaya göre ters şeritten gelen Z.G. idaresindeki 20 FL 858 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilden yol kenarına fırlayan Z.G. ise şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN